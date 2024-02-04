Bakan Işıkhan, emekli ek zamlarının ödeneceği tarihi açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan ek zam kararıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranları memur emeklileriyle yüzde 49.25 olarak eşitlendi. En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ek zamlar hesaplara yansımadan en düşük emekli maaşının daha da artırılacağına yönelik iddialar gündemde. Sözcü TV'de konuşan Dilek Ete, en düşük emekli maaşının asgari ücret olan 17 bin 2 TL'ye getirileceğini öne sürdü.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "Şubatın ilk haftas en geç aradaki farklar ödenecek.10 bin TL'nin altında aylık alanların aylıkların 10 bin TL'ye tamamlanacak ve ocak ayında almadıkları farkı şubat ayının ilk haftasında alacaklar. Orada kafalarının karışmaması lazım. En düşük SSK, Bağkur emeklisinin alacağı maaş 10 bin TL." dedi.

5510 sayılı kanun 2008'de yürürlüğe girdi. Emekliler için bir düzenleme yapılacaksa, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak gibi 2000 sonrası emeklilere de bir intibak, bir seyyanen zam yapılması gerekiyor. Temmuz ayına kadar tüm emeklilerin seyyanen zamlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da bunu sağlayacağına inanıyorum.

BU YIL EMEKLİLER YILI OLACAK

Emeklilerin maaşlarına yapılacak ek zamla ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam verildiğini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam farklarının ne zaman ödeneceğini de duyurdu. Emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağı iddiası da ortaya atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi bir hamle yapacağını öne sürdü.

Ete, "Daha önce de söyledik, Cumhurbaşkanı seçim konusunda oldukça başarılı. Geçen sene de biliyorsunuz mart seçimlerinden önce en düşük aylığı 7500 TL'ye taşıdı. Şimdi de en düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler." dedi. Ete, "Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı, 'Bu yılı Emekliler Yılı ilan ediyorum' dedi. Bunu nasıl dağıtacak bilmiyorum, belediye başkan adaylarına emekliler geçinemediklerini söylüyor. Seçim öncesi kesinlikle bir düzenleme gelecek." diye konuştu.

ZAM ORANI YÜZDE 49,25 ORANINA YÜKSELTİLDİ

Emekli maaşlarına enflasyon farkıyla yüzde 37,57 zam yapılmıştı. Sonra bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 42,6'ya yükseltilmişti. Fakat memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacakları için aradaki fark devam etmişti. Bakan Işıkhan, tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacaklarını açıklamıştı. Böylelikle emekli maaşlarına yapılan zam oranı aynı olmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliler uzun bir bekleyişin ardından emekli maaş zammına yönelik açıklamaya kavuştu. Ard arda yapılan açıklamalar ve zam oranlarına dair net bilgiler ışığında emekli maaşlarında yüzde 49,25 oranında zam yapılması kararı kesinleşti. Son durumda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise merak konusu. İşte birçok kişinin aklını kurcalayan sorunun yanııtı:

Emekli maaşlarına ilave zam getiren düzenlemenin Resmi Gazete'de yer alması sonucu karar kesinlik kazandı. Düzenleme sayesinde en az emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığı bilgisi netleşmiş oldu. Güncel olarak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlendi.