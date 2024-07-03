Bakan Işıkhan enflasyonu değerlendirdi: "Vatandaşın yükünü azaltmak için çalışacağız"

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her kesimindeki çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için gereken adımları attıklarını vurguladı. Ülke genelindeki refahı artırmak ve vatandaşların üzerindeki yükleri azaltmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

İş gücü verilerinin yüksek seviyelerde tutulmasının önemini vurgulayan Işıkhan, enflasyonla mücadelenin ve finansal istikrarın korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vizyonuyla Hedeflere Ulaşma Kararlılığı

Bakan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu çerçevede, istihdam verilerinin güçlü tutulmasının ekonominin sürdürülebilir büyümesi için kritik olduğunu belirten Bakan, vatandaşların refah seviyelerini yükseltmek ve ekonomik istikrarı sağlamak için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.



Gelecek Adımlar

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşma yolunda attıkları adımların devam edeceğini belirterek, enflasyonla mücadele ve sosyal güvenlik alanındaki reformları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.