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Bakan Işıkhan: Fırsatçılara Geçit Vermeyeceğiz!

Bakan Işıkhan, asgari ücret ve sabit gelirlilerin haklarını koruyacaklarını, fırsatçı fahiş fiyat artışlarına karşı net bir tavır sergileyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:03
Bakan Işıkhan: Fırsatçılara Geçit Vermeyeceğiz!

Bakan Işıkhan Perakendeciler Sektör Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Perakendeciler Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, asgari ücretliler ve sabit gelirlilerin haklarını koruma sözü verdi. "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz." dedi.

Perakende Sektörünün Dinamikleri

Işıkhan, perakende sektörünün küresel ve yerel dinamiklerini ele aldıklarını ve sektördeki temsilcilerin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdiklerini iletti. Daha önce düzenlenen toplantılarda tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri ile başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Bakan, salgın sonrası dönemde sektörde dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi gibi unsurların ön plana çıktığını kaydetti. Ayrıca, çevrim içi alışveriş trendinin de hızla devam ettiğini belirtti.

Kadın İstihdamındaki Artış Dikkat Çekiyor

Bakan Işıkhan, perakende sektöründe 2014'te 1.2 milyon sigortalı çalışanın bulunduğunu, bu sayının 2024'te 1.5 milyon'un üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Gıda perakendeciliğinde kadın çalışan sayısının son 10 yılda %118 oranında arttığına dikkat çekti.

Fırsatçılığa Geçit Vermeyeceğiz

Işıkhan, yarın 2025 yılı asgari ücret düzeyini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını duyurdu. Bu süreçte işverenlerin fiyat politikalarının fırsatçılığa yol açmaması gerektiğinin altını çizdi ve Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Sürdürülebilir Büyümeye Vurgu

Bakan, perakende sektörünün yalnızca ekonomik büyümeyi değil, toplumsal refahı da şekillendirdiğini ifade etti. Fahiş fiyat politikalarının sektöre ve ülke ekonomisine büyük zararlar verdiğine dikkat çekerek, "İnsanlarımızın refahını artırmak ve piyasa güvenini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." diyerek sürdürülebilir büyüme ve adil ücret politikalarının önemini vurguladı.

Işıkhan, çalışanların refahının artırılmasının sektördeki büyümeyi hızlandıracağını ve bu doğrultuda işbirliği yapılmasının önemine değindi. Toplantı, Bakan Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakendeciler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakendeciler Sektör Toplantısı"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakendeciler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakendeciler Sektör Toplantısı"na katıldı.

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