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Bakan Işıkhan G20 Toplantısında Adil Geçiş Stratejisini Duyurdu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, G20 toplantısında Türkiye'nin Adil Geçiş Stratejisi'ni 2026'ya kadar uygulamayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:47
Bakan Işıkhan G20 Toplantısında Adil Geçiş Stratejisini Duyurdu

Bakan Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleşen "Adil Geçiş Liderlik Forumu"na katıldı. Bakan Işıkhan, burada yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bakanlığımızın koordinasyonunda 2026'ya kadar ulusal düzeyde Adil Geçiş Stratejisi'ni hazırlayıp uygulamayı planlamaktayız."

Adil Geçiş ve İstihdam Politikaları

Işıkhan, bugünkü forumda adil geçiş konusunu tartışmak üzere toplandıklarını belirtirken, çevresel zorluklar ve teknolojik gelişmelerin iş dünyasına etkilerini de vurguladı:

"Otomasyon ve yapay zekanın yanı sıra çevre dostu yeşil teknolojiler, sanayileri yeniden şekillendiriyor. Yeşil ve dijital dönüşümü başarıyla yürütmek için G20 ülkeleri, bireyleri yeşil işlerde gerekli becerilerle donatmalıdır."

Türkiye'nin Adil Geçiş Çabaları

Işıkhan ayrıca, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal eşitlik konularına özel önem verdiğini belirtti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlik ile sosyal eşitlik dengesine oturtmaya çalışmaktadır. 2024-2028 dönemine ilişkin Ulusal İstihdam Stratejisi taslağımızı bu kapsamda oluşturduk."

İklim Değişikliği Eylem Planı

(Işıkhan, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlılığını da dile getirerek, )

"2021 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı uyarınca Yeşil Mutabakat Eylem Planını hazırladık. Adil geçiş, bu planın öncelikli politikası olarak belirlenmiştir."

Geleceğe Yönelik Hedefler

Sonuç olarak Işıkhan, adil bir geçişin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan politikalarla mümkün olacağını belirterek, şu mesajı verdi:

"Geleceğimizi adalet ve kapsayıcılık ilkeleri ışığında şekillendirmeliyiz. Refahın herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek için çalışmalıyız."

Işıkhan'ın Bugünkü Programı

Bugün, "Kaliteli İşlerin ve İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi" oturumuna katılacak olan Işıkhan, ayrıca G20 dönem başkanlığını yürüten Brezilya'nın Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho, Güney Afrika'nın İstihdam ve Çalışma Bakanı Nomakhosazana Meth ile ve Suudi Arabistan'ın İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmad Suliman Alrajhı ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen "G20...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Adil Geçiş Liderlik Forumu"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen "G20...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Adil Geçiş Liderlik Forumu"na katıldı.

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