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Bakan Işıkhan G20 Toplantısında Türkiye'nin İstihdam Başarısını Vurguladı

Türkiye, işsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdi. Bakan Işıkhan, G20 toplantısında dijital dönüşüm ve işsizlikle mücadele konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:43
Bakan Işıkhan G20 Toplantısında Türkiye'nin İstihdam Başarısını Vurguladı

İstihdamı Artıran Başarılar

Türkiye’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Çalışmalarımızın sonucunda rekor düzeyde istihdam sağladık ve işsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik" dedi.

Toplantının Ayrıntıları

Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen "Teknolojinin Yaşam Kalitesinin Artırılması Aracı Olarak Kullanılması" oturumunda, iş gücü ve istihdam hizmetlerinde dijital altyapının önemine değindi. Kovid-19 salgınının, teknoloji yardımıyla iş gücü piyasalarının dayanıklılığını artırma potansiyelini açığa çıkardığını belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Yeni Girişimler

Bakan, dijital dönüşüm projeleri aracılığıyla Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri ile Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde iş gücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleşmesi için önemli adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapay Zeka Destekli Sistemler

Işıkhan, "Beceri Envanteri Projesi kapsamında yapay zeka destekli bir iş eşleştirme sistemini bu yıl devreye alma planlarımız var" dedi. Bu yeni teknoloji, iş arayanların becerilerine uygun pozisyonları bulmalarını kolaylaştıracaktır.

Gençler ve Dijital Okuryazarlık

Bakan, dijital okuryazarlık ve becerilerin güçlendirilmesine yönelik projelerin yanı sıra çeşitli dijital platformlar üzerinden iş arayanlara ulaşımı artırdıklarını vurguladı. "Bakanlığımızın çeşitli işlev ve süreçlerini dijital ortama taşıdık. Bu, süreçlerin verimliliğini artırıyor ve bürokratik yükleri azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İşbirlikleri

Toplantı kapsamında Hollanda Başbakan Yardımcısı Eddy Van Hijum ile görüşen Işıkhan, Türkiye-Hollanda işbirliğini güçlendirme üzerine konuştuklarını belirtti. "İnsana yakışır işler ve sosyal güvenlik konularında ortak çalışmalar yapma kararlılığımızı yineledik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Teknolojinin Yaşam Kalitesinin Artırılması Aracı Olarak Kullanılması" oturumuna katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Teknolojinin Yaşam Kalitesinin Artırılması Aracı Olarak Kullanılması" oturumuna katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Teknolojinin Yaşam Kalitesinin Artırılması Aracı Olarak Kullanılması" oturumuna katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Teknolojinin Yaşam Kalitesinin Artırılması Aracı Olarak Kullanılması" oturumuna katıldı.

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