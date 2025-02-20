Bakan Işıkhan'ın Ablası Seyhan Güneş İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, İzmir'de düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:49
Bakan Işıkhan'ın Ablası Seyhan Güneş İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bakan Işıkhan'ın Ablası Seyhan Güneş, İzmir'de Toprağa Verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, 30 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybeden ablası Seyhan Güneş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşında vefat eden Güneş'in cenazesi, İzmir’in Alsancak semtinde yer alan Hocazade Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Taziye ve Cenaze Töreni

Cenaze törenine katılan Bakan Işıkhan, burada taziyeleri kabul etti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından, Güneş'in cenazesi Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze Törenine Katılanlar

Cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Işıkhan ve Güneş aileleri katıldı.

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