Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü istatistikleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Temel amacımız, çalışma hayatımızı yenilikçi politikalarla güçlendirmek, istihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir," dedi.

İşsizlik Oranı ve İstihdamda Artış

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 19 aydır tek haneli seyreden işsizlik oranının, 2024 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan, 2023 yılı kasım ayına göre ise 0,4 puan gerileyerek %8,6 olarak gerçekleştiğini anımsattı. Bunun yanı sıra, istihdam sayısının 2023 yılının aynı dönemine göre 986 bin kişi artışla 32 milyon 748 bin kişiye ulaştığını vurguladı.

İş Gücünde Artış

Bakan Işıkhan, "Küresel, bölgesel ve yerel şartları değerlendirerek politikalarımızı oluşturduğumuz iş gücünde de 2023 yılının aynı dönemine göre 925 bin kişilik bir artış kaydettik. İş gücüne katılma oranı ise aynı dönemde 1 puan artış göstererek %54,2’ye ulaştı," şeklinde belirtti.

Bu veriler, Türkiye'nin çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik çabalarının somut göstergeleri olarak değerlendiriliyor.