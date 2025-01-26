Bakan Işıkhan: İş Pozitif Programı ile 800 Binden Fazla Kadın İşe Yerleşti

Bakan Işıkhan, Mardin'deki Kongrede Kadın İstihdamını Vurguladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, geçtiğimiz yıl başlattıkları İş Pozitif Kadın İstihdam Programı ile 800 binden fazla kadının işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirtti.

Kongre Programı ve Tüm Detaylar

Kongre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre süreçleri üzerine hitabı dinletildi.

Işıkhan, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, "Acımız büyük, millet olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Rabbim, böyle afetleri bir daha bizlere yaşatmasın inşallah" dedi.

Kadınların Ekonomideki Yeri

Işıkhan, kadınların parti teşkilatlarında ve sosyal hayatta büyük inisiyatif aldığını belirterek, kadın iş gücüne katılma oranının 2002-2024 yılları arasında 8,8 puan artarak yüzde 27,9'dan yüzde 36,7'ye yükseldiğini vurguladı. Ayrıca, kadın istihdam oranının yıllar içinde yükseldiğini ve bu başarıların ardında önemli projelerin bulunduğunu ifade etti.

Bakanlığın Projeleri ve Hedefler

EDU-CARE projesi ile bakıcı çalıştıran annelere sağlanan desteği 510 avroya çıkardıklarını belirten Işıkhan, "Bu projemiz ile annelere 15 milyon avrodan fazla maddi destek sağlamış olacağız" dedi. Ayrıca, Women-Up projesinin süresinin uzatıldığını ve birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Mardin'in Geleceği ve Yatırımlar

Işıkhan, Mardin’in tarihi ve kültürel özelliğiyle bir Türkiye Yüzyılı şehri olduğunu vurgulayarak, kentin gelişimi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Mardinspor’a olan desteklerini de dile getiren Işıkhan, Mardin Şehir Stadyumu'nun temelinin en kısa sürede atılacağını müjdeledi.

Kongrede Esra Ayanoğlu Özdaş İl Kadın Kolları Başkanı olarak seçilirken, Bakan Işıkhan yeni görevinde başarılar diledi. Kongreye katılan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da kongrede konuşmalar yaptı.