Bakan Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısını lanetledi

Bakan Vedat Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "en ağır şekilde lanetlediklerini" duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:22
Bakan Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısını lanetledi

Bakan Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısını lanetledi

Bakan Işıkhan'dan sert tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı.

İsrail'in, uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz."

Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine 'dur' diyebilmelidir.

Sumud Filosu yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Filistin yalnız değildir.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talebi
2
Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi: 300 Kişi Protestoda
3
Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi
4
Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'
5
Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun
6
İspanya Dışişleri, Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi kurdu
7
Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin