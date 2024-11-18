Bakan Işıkhan: İstihdam Oranlarında Tarihi Zirveye Ulaşıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş gücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye ulaştık" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamın 136 bin kişi artırıldığını belirterek, istihdamın 32 milyon 734 bin kişiye ve istihdam oranının ise yüzde 49,6 seviyesine yükseldiğini vurguladı.

İşsiz sayısının aynı dönemde 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişiye gerilediğine dikkat çeken Işıkhan, işsizlik oranının yüzde 8,7 ile tek hanelerde seyrettiğini kaydetti. Işıkhan, "İş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz 116 bin kişilik artış, attığımız adımların doğru olduğunu kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

Bakan, OVP (Orta Vadeli Program) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldığını, istihdam oranında 1,2 puan ve iş gücü katılım oranında 1 puan artış kaydedildiğini belirtti. "OVP hedeflerimiz doğrultusunda, istihdam olanaklarını artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyecek adımlarımızı kararlılıkla uygulayacağız" diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.