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Bakan Işıkhan, İsveç Süryani Temsilcileriyle Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İsveç Süryani toplum temsilcileriyle önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:30
Bakan Işıkhan, İsveç Süryani Temsilcileriyle Görüştü

Bakan Işıkhan, İsveç Süryani Toplumuyla Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsveç'te önemli bir görüşmeye imza attı. İsveç milletvekili ve Azınlıklar ile Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Yusuf Aydın ile birlikte, İsveç Süryani toplum temsilcileri ile bir araya gelerek, kültürel bağları güçlendirmeye yönelik adımlar üzerinde durdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin detaylarına değindi. Işıkhan, Mardin’in tarihi önemine vurgu yaparak, "Binlerce yıllık tarihiyle Süryani toplumu gibi birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan ata toprağım Mardin, hoşgörü ve kardeşliğin kalesidir. Bu anlayışla asırlar boyunca barış içinde yaşadığımız, ortak değerleri paylaştığımız Süryani toplumu ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu görüşme, Türkiye ile İsveç arasındaki kültürel ilişkilerin pekişmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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