Bakan Işıkhan, İzmir'de Maden İşçileriyle Sahurda Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'dekiz sahur vakti maden işçileri ile bir araya gelerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

İzmir'in Efemçukuru Madeni'nde düzenlenen buluşmada Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maden işçisi kardeşlerimizle bir araya gelerek sahur sofrasının bereketini, muhabbetini paylaştık. Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen madenci kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bu buluşmayla maden işçilerinin önemine dikkat çekerek, onların yaptığı fedakarlıkların altını çizen mesajlar verdi. İşçilerin her daim yanında olduklarını belirten Işıkhan, maden sektörünün Türkiye ekonomisi için taşıdığı önemi de vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de sahur vaktinde maden işçileriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de sahur vaktinde maden işçileriyle bir araya geldi.