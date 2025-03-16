Bakan Işıkhan İzmirlilerin Sahuruna Katıldı, İş Güvenliğini İnceledi

Bakan Işıkhan İzmir'de Maden Ocağını Ziyaret Etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Efemçukuru Altın Madeni'nde çalışan işçilerle sahur gerçekleştirerek iş güvenliği önlemlerini değerlendirdi.
İş Güvenliği Brifingi Öncesi Hazırlıklar
Işıkhan, Tüprag Metal Madencilik tarafından işletilen madeni ziyaret etmeden önce madenci kıyafeti, baret ve çizmelerini giyerek iş güvenliği brifingi aldı. Ardından, üretim alanına inerek madencilik faaliyetleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.
Cevher İncelemesi ve Acil Durum Önlemleri
Damar tipi cevherleşmenin bulunduğu madende yeni açılan cevheri de inceleyen Işıkhan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra sığınma istasyonuna geçerek acil durumlarda alınacak iş güvenliği önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Sahur Anısı ve Hatıra Hediyesi
Bakan Işıkhan, yemekhanede madencilerle birlikte sahur yaparak işçilerle sıcak bir diyalog kurdu. İşçilerden Yunus Bayraklı’nın duasıyla sahur sona erdi. Ziyaret anısına madenciler, Bakan Işıkhan’a madenci heykeli hediye etti.
Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de sahur vaktinde maden işçileriyle bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de sahur vaktinde maden işçileriyle bir araya geldi.