Bakan Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda Değişiklikleri Açıkladı

Bakan Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu'na Başkanlık Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer alt mevzuatlarda, kamu personelinin lehine yapılan değişiklikleri vurguladı. Işıkhan, "Geçmiş dönemlerde çözülemeyeceği düşünülen çok sayıda konu çözüme kavuşturuldu." dedi.

Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi

Toplantının amacı, kamu kurumları ile kamu görevlileri sendikaları arasındaki sosyal diyaloğu geliştirmekti. Işıkhan, tüm memur sendikalarının çalışma hayatında önemli bir mekanizma olduğunu belirtirken, sürekli olarak diyalog ve istişare mekanizmalarına önem verdiklerinin altını çizdi.

Üçlü Danışma Kurulu ve Toplu Sözleşme Müzakereleri

Bakan Işıkhan, geçmişte gerçekleştirdikleri KPDK ve Üçlü Danışma Kurulu toplantılarına atıfta bulunurken, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını da içeren toplu sözleşme müzakerelerinin önemini vurguladı. 7. Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri sonucunda önemli kazanımlar elde edildiğini ifade etti.

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