Bakan Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda Değişiklikleri Açıkladı

Bakan Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu'na Başkanlık Etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer alt mevzuatlarda, kamu personelinin lehine yapılan değişiklikleri vurguladı. Işıkhan, "Geçmiş dönemlerde çözülemeyeceği düşünülen çok sayıda konu çözüme kavuşturuldu." dedi.
Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi
Toplantının amacı, kamu kurumları ile kamu görevlileri sendikaları arasındaki sosyal diyaloğu geliştirmekti. Işıkhan, tüm memur sendikalarının çalışma hayatında önemli bir mekanizma olduğunu belirtirken, sürekli olarak diyalog ve istişare mekanizmalarına önem verdiklerinin altını çizdi.
Üçlü Danışma Kurulu ve Toplu Sözleşme Müzakereleri
Bakan Işıkhan, geçmişte gerçekleştirdikleri KPDK ve Üçlü Danışma Kurulu toplantılarına atıfta bulunurken, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını da içeren toplu sözleşme müzakerelerinin önemini vurguladı. 7. Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri sonucunda önemli kazanımlar elde edildiğini ifade etti.
Sendikalı Kamu Görevlisi Oranı Artıyor
Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışan refahını artırmanın ana amaçları arasında olduğunu belirtirken, sendikal örgütlenmenin önemine de dikkat çekti. Son yayımlanan tebliğe göre, toplam kamu görevlisi sayısının 2 milyon 994 bin 550 olduğunu, buna karşılık sendikalı memur sayısının ise 2 milyon 251 bin 330 olduğunu açıkladı. Bu, kamu görevlilerinin yaklaşık yüzde 75 Anayasa ve alt düzenlemelerdeki değişikliklere de değinen Işıkhan, kamu çalışanlarına 1995'te sendika kurma hakkı verildiğini hatırlattı. 2010 Anayasa değişikliğiyle ise kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştı. Işıkhan, bu düzenlemelerin sürekli olarak iyileştirileceğini belirtti. İlk olarak 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatan Işıkhan, "Geçmişte çözülemeyeceği düşünülen konular çözüme kavuşturuldu." dedi. Örnek olarak, memurların hafta sonu şehir dışına çıkış yasağının kaldırılması, toplu sözleşme yapma hakları ve başörtüsü yasağının kaldırıldığına dikkat çekti. Toplantıda, ayrıca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği konuları ele alınarak sosyal diyaloğun geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunuldu. Bakan Işıkhan, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, her zaman emekçinin sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Bakan Işıkhan'ın ardından, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın gibi önemli isimler de söz alarak düşüncelerini paylaştılar. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı'na katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı'na katıldı.
Yasal Düzenlemelerle Sendikal Mevzuatlar İyileştiriliyor
Çözülemeyecek Konular Çözüme Kavuşturuldu
Anayasa ve alt düzenlemelerdeki değişikliklere de değinen Işıkhan, kamu çalışanlarına 1995'te sendika kurma hakkı verildiğini hatırlattı. 2010 Anayasa değişikliğiyle ise kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştı. Işıkhan, bu düzenlemelerin sürekli olarak iyileştirileceğini belirtti.
İlk olarak 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatan Işıkhan, "Geçmişte çözülemeyeceği düşünülen konular çözüme kavuşturuldu." dedi. Örnek olarak, memurların hafta sonu şehir dışına çıkış yasağının kaldırılması, toplu sözleşme yapma hakları ve başörtüsü yasağının kaldırıldığına dikkat çekti.
Toplantıda, ayrıca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği konuları ele alınarak sosyal diyaloğun geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunuldu. Bakan Işıkhan, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, her zaman emekçinin sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bakan Işıkhan'ın ardından, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın gibi önemli isimler de söz alarak düşüncelerini paylaştılar.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı'na katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı'na katıldı.