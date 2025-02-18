Bakan Işıkhan: Kosova'daki Yatırımlarımız Artmaya Devam Ediyor

Bakan Işıkhan, Kosova Milli Günü'nde Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Kosova'daki yatırımlarının her geçen gün arttığını belirterek, iş insanlarının bu süreçte önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Barış ve İstikrarın Önemi

Bakan Işıkhan, Kosova'da barış ve istikrarın sürdürülebilir olmasının, Balkanlar ve Avrupa'nın genelinde huzur için kritik olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Belgrad-Priştine Diyalog Süreci ve NATO Kosova Gücü başta olmak üzere, Kosova’daki tüm çabalara aktif destek veriyoruz. 2023-2024 döneminde üstlendiğimiz NATO Kosova Gücü komutanlığını geçtiğimiz ekim ayında başarıyla tamamladık."

Genişleyen Ticaret Hacmi

Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini belirterek, "Kosova'daki yatırımlarımız her geçen gün artarken, iş insanlarımız Kosova'nın ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi de her geçen gün büyümektedir. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizin 1 milyar doları aşacağına inancım tam." dedi.

İşbirliği ve Sosyal Güvenlik Anlaşması

Işıkhan, eğitim ve kültür alanındaki işbirliğinin önemine de değinerek, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla güçlü bir dayanışma içinde olunduğunu kaydetti. Ayrıca, müzakerelerin kısa sürede tamamlanacağı sosyal güvenlik anlaşması hakkında da bilgi vererek, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle iki ülke vatandaşlarının haklarının korunacağını söyledi:

"Ülkelerimiz arasında en yakın zamanda imzalanacak bu anlaşmanın, ilişkilerimizi daha da artıracağına ve halklarımız arasındaki sıcak bağları kuvvetlendireceğine inanıyoruz."

Kosova’nın "Bağımsızlık Günü" vesilesiyle Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) katıldı.

Kosova’nın "Bağımsızlık Günü" vesilesiyle Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) katıldı.