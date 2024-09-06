Bakan Işıkhan Mardin Valiliğini Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan Mardin'e Gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Önemli Tanışmalar ve İmza Töreni

Bakan Işıkhan, Mardin programı çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile birlikte Valiliği ziyaret etti. Bu ziyarette özel defteri imzalayan Bakan Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun ile bir araya gelerek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette AK Parti Mardin Milletvekili de Yer Aldı

Ziyaret sırasında AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da hazır bulundu. Bakan Işıkhan’ın bölgedeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bu buluşma, Mardin için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.