Bakan Işıkhan: 'Minik Kalplerde Umudu Yaşat' İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi

Bakan Işıkhan, 'Minik Kalplerde Umudu Yaşat' İftar Programında Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen ev sahipliğinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH) düzenlenen 'Minik Kalplerde Umudu Yaşat' iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyen Işıkhan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini, paylaşmanın en çok anlam kazandığı zamanlar arasında yer aldığını belirtti.

Dayanışma ve Birlik Olmanın Önemi

Işıkhan, 'Türkiye'nin olduğu yerde hiç kimse kimsesiz değildir' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' diyerek 7 kıtada şefkat eli olmaya çalıştıklarını ifade etti. Programda, çocukların ve ailelerinin bir arada olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bakan, ramazanın manevi ikliminin umutları paylaştığını söyledi.

Türkiye'nin Yardım Faaliyetleri

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun her kesimine ulaşmak için büyük çabalar gösterdiklerinin altını çizdi. Türkiye'den başlayarak, yardıma ihtiyaç duyanlara ulaşmak için çalıştıklarını belirten Işıkhan, şairin dediği gibi 'nerede bir ağlayan görsek, gözyaşı silmenin derdindeyiz' şeklinde konuştu.

Memur-Sen'in, Suriye'de kurduğu Mehmet Akif İnan Mahallesi'nde 400 briket ev bulunduğunu, İHH'nın ise 45 ülkede 137 binden fazla yetime düzenli yardımlar ulaştırdığını aktardı. Ayrıca, 12 ülkede 42 yetimhanesi ile eğitim merkezleri bulunan İHH'nın faaliyetlerine de değindi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Işıkhan, ulaşmadıkları hiçbir insanın kalmaması için çalışan İHH ve Memur-Sen ailesine teşekkür ederek, toplumun her kesiminin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Her sınıfın bir yetim kardeşi var' kampanyası ile 25 bin yetimi himaye ettiklerini ifade etti. İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç da çocukların iyi bireyler olarak yetiştirilmesinin herkesin sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı.

'Minik Kalplerde Umudu Yaşat' programı konuşmaların ardından yetim çocuklara hediye verilmesiyle son buldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Memur-Sen ev sahipliğinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH) düzenlenen "Minik kalplerde umudu yaşat" iftar programına katıldı. Programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (solda) ve İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç (sağda) da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Memur-Sen ev sahipliğinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH) düzenlenen "Minik kalplerde umudu yaşat" iftar programına katıldı. Programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (solda) ve İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç (sağda) da katıldı.