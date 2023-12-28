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Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ödemeleri yarın hesaplarda

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ödemeleri yarın hesaplarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilerin 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinin tarihini açıkladı. Bakan Işıkhan, 4 milyon 689 bin emekliye 29 Aralık Cuma günü 5 bin TL'lik ödemenin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bu ödeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.