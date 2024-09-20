Bakan Işıkhan Paris'te Türk Vatandaşları ile Buluştu

Bakan Işıkhan Paris'te Türk Toplumu ile Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla buluştu. Ziyaretinin bir parçası olarak, OECD merkezinde OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile önemli bir görüşme yaptı.

OECD ile İşbirlikleri Üzerine Görüşmeler

Bakan Işıkhan ve Cormann, Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı "OECD Beceriler Zirvesi" ve iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerini güçlendirme konularını masaya yatırdı.

Büyükelçilik Ziyareti ve Mesajlar

Ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile bir görüşme gerçekleştiren Işıkhan, ziyaretine dair X hesabında, "Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum." mesajını verdi.

Türk Vatandaşları ile Sorunların Ele Alınması

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirdiği buluşmada, Fransa'daki Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada Türklerin emeklilik, sağlık, iş ve vergi gibi konulardaki sorularını yanıtladı.

Vatandaşlarımızın Sorunlarına Duyarlılık

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Işıkhan, Türk vatandaşlarının sorunlarına çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. "Yurt dışında yaşayan vatandaşların sıkıntılarını tespit edip bunlara yönelik projeler geliştirmekte kararlıyız" diyerek sorunların öncelikli olduğunu belirtti.

Dijitalleşme Süreci ve Yeni Kolaylıklar

Işıkhan, bakanlığın dijitalleşme sürecine girdiğini belirterek, "Artık elektronik ortamda her türlü soruya yanıt vermek durumundayız" dedi. Yurt dışından gelen vatandaşların araç bulundurma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasını hatırlattı.

Gurbetçilerin yaşadığı zorlukların önemine dikkat çeken Işıkhan, sorunların daha etkin bir şekilde dile getirilmesi ve çözüm önerileri sunulması gerektiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen programa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen programa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen programa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen programa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı.