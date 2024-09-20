DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,11 -0,13%
ALTIN
2.857,97 -1,11%
BITCOIN
2.170.699,88 -0,89%

Bakan Işıkhan Paris'te Türk Vatandaşları ile Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:14
Bakan Işıkhan Paris'te Türk Vatandaşları ile Buluştu

Bakan Işıkhan Paris'te Türk Toplumu ile Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla buluştu. Ziyaretinin bir parçası olarak, OECD merkezinde OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile önemli bir görüşme yaptı.

OECD ile İşbirlikleri Üzerine Görüşmeler

Bakan Işıkhan ve Cormann, Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı "OECD Beceriler Zirvesi" ve iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerini güçlendirme konularını masaya yatırdı.

Büyükelçilik Ziyareti ve Mesajlar

Ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile bir görüşme gerçekleştiren Işıkhan, ziyaretine dair X hesabında, "Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum." mesajını verdi.

Türk Vatandaşları ile Sorunların Ele Alınması

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirdiği buluşmada, Fransa'daki Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada Türklerin emeklilik, sağlık, iş ve vergi gibi konulardaki sorularını yanıtladı.

Vatandaşlarımızın Sorunlarına Duyarlılık

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Işıkhan, Türk vatandaşlarının sorunlarına çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. "Yurt dışında yaşayan vatandaşların sıkıntılarını tespit edip bunlara yönelik projeler geliştirmekte kararlıyız" diyerek sorunların öncelikli olduğunu belirtti.

Dijitalleşme Süreci ve Yeni Kolaylıklar

Işıkhan, bakanlığın dijitalleşme sürecine girdiğini belirterek, "Artık elektronik ortamda her türlü soruya yanıt vermek durumundayız" dedi. Yurt dışından gelen vatandaşların araç bulundurma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasını hatırlattı.

Gurbetçilerin yaşadığı zorlukların önemine dikkat çeken Işıkhan, sorunların daha etkin bir şekilde dile getirilmesi ve çözüm önerileri sunulması gerektiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen programa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen programa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen programa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen programa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vietnam ve Kuzey Kore Savunma İşbirliği Gelişiyor
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Avrupa Hareketlilik Haftası Mesajı
3
Pakistan, Rusya'dan Vize Kolaylığı Talep Etti
4
Ege Denizi için fırtına uyarısı
5
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Tutuklu Vatandaşlarının İadesini Talep Etti
6
Tavşantepe'de Çocukların Psikolojik Durumu Üzerine Önemli Rapor Tamamlandı
7
TOKİ'den Ödemeleri Süren Konutlar İçin İndirim

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı