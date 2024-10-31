Bakan Işıkhan, Türk Dünyası için İşbirliği Çağrısı Yaptı

Bakan Işıkhan'dan Türk Dünyası'na İşbirliği Çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,"Günümüzün küreselleşen dünyasında iş gücü hareketliliği artmakta ve bireylerin farklı ülkelerde çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle Türk dünyası olarak sosyal güvenlik ve çalışma barışı konularında ortak projeler geliştirmeliyiz." dedi. Bu açıklama, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı"nda yapıldı.

Tarihi Bir Coğrafya

Bakan Işıkhan, Türk devletleri coğrafyasının insanlık tarihine yön veren büyük medeniyetlerin kurulduğu bir bölge olduğunu belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yapının sosyal güvenlik ve çalışma barışı konularında önemli bir gelişim sağladığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Önemli

Işıkhan, sosyal güvenliğin toplumların sürdürülebilir refahı için temel öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Emeklilik, sağlık, iş kazası, hastalık gibi sosyal risklere karşı vatandaşlarımızı güvence altına almak, devletlerin sorumlulukları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik sistemlerinin karşılıklı tanınması ve tecrübe paylaşımı büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Türk Dünyası Tecrübelerinden Yararlanmalı

Azerbaycan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan sosyal güvenlik anlaşmalarının sayısının arttırılmasını isteyen Işıkhan, "Bu kongre de, ülkelerimiz arasında güçlü işbirliği bağları kurmak için bir platform sunmaktadır" dedi.

İstihdamda İşbirliği

Bakan Işıkhan, istihdam konusunun da önemine dikkat çekerek, "Kadın, genç ve engelliler gibi özel grupların istihdamında birbirimizin tecrübelerinden daha fazla yararlanmamız gerekiyor" dedi. Ayrıca, Türk Devletleri ile iş gücü piyasaları ve sosyal güvenlik alanlarında güçlü bir işbirliği süreci içinde olduklarını belirtti.

Ortak Ekonomik İlişkiler

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesinin, tüm Türk dünyasının refahına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Işıkhan, "Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması, iş gücümüzün niteliklerinin artırılması hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı'ndan Açıklamalar

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Türk devletleri arasında büyük bir hasret var. Dilde, fikirde, işte birlik sağlamalıyız" dedi. Yıldırım, Ortak Türk Alfabesi'nin önemine de değinerek, "İlk adım alfabeydi, bunu attık. Amacımız bu ortalama kullanımını sağlamak" dedi.

Konferansa Katılan İsimler

Konferansa Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam gibi isimler katıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türk Devletlerinin sosyal dayanışma ve işbirliği alanlarında çözümler üretebileceğini vurguladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Konferansa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 3), TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağ 3), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (solda) ve birçok davetli katıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Konferansa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 3), TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağ 3), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (solda) ve birçok davetli katıldı.