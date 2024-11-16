Bakan Işıkhan: Türkiye, Sosyal Güvenlikte Dünya Örneği

Rize'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Rize'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin dünya ölçeğinde örnek alınan bir model olduğunu belirtti. Aynı zamanda istihdam ve iş gücü göstergelerinin sürekli yükseldiğini ifade etti.

Karadenizlilerin Katkısı ve Hedefler

Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, Karadenizlilerin çalışkanlığı ve mücadeleci karakterleriyle Türkiye Yüzyılı vizyonuna büyük katkı sağlanacağına inandığını söyledi. Bakan, hedeflerinin tam bağımsız bir kalkınma süreci oluşturmak olduğunu vurguladı ve bunun için sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve etkili bir sosyal güvenlik sistemi gerektiğinin altını çizdi.

Tarımda Yeni Düzenlemeler

Bakan Işıkhan, çay ve fındık tarımındaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışma izni muafiyeti düzenlemesi başlattıklarını duyurdu. Rize ve çevresinde mevsimlik tarım işçisi ihtiyacını karşılamak amacıyla 6 aya kadar çalışma izni muafiyeti uygulamasının devreye alındığını belirtti.

İstihdama Destek Beklentisi

Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla işverenlerle işçileri bir araya getirerek, Türkiye'nin çalışma hayatını güçlendirmek için el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti. “Sizlerden beklentimiz, istihdama, ihracata ve üretime daha fazla destek olmanızdır.” dedi.

Gelecek Vizyonu

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenilmesi gerektiğini belirterek, ülkesinin istikbali için çalışacaklarını vurguladı. Rize'ye son 22 yılda yapılan 149 milyar liralık yatırımı ve gelecekteki yeni istihdam alanlarını geliştireceklerinin sözünü verdi.

Hukukun Önemi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal, ekonomik ve hukuksal güvenliğin önemine değinerek, bu alanların toplumsal iletişim ve dinamizm için hayati olduğunu belirtti. Yazıcı, hukuksal alanda devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Rize'deki program, Vali İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in konuşmalarıyla devam etti ve basına kapalı bir şekilde sürdü. Bakan Işıkhan, temasları sırasında Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’na da ziyaret gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.