Bakan Işıkhan: Türkiye Tarihinin En Güçlü Dönemini Yaşıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şu anda Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bu sadece bir başarı hikayesi değil, bu milletin dirilişinin, milletin iradesinin zaferidir." dedi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, salondaki coşku ve kararlılığın AK Parti'nin neden milletin partisi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Mardin'in, bugün tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini belirten Işıkhan, bu mesajın sevginin, birlikteliğin ve kardeşliğin çağrısını içerdiğini dile getirdi. "Bu çağrı, birlikte var olmanın, omuz omuza yürümenin ve ortak geleceğimizi inşa etmenin çağrısıdır. Anadolu'nun iradesidir." sözlerine yer verdi.

Işıkhan, "Artık dünyada dengeleri değiştiren bir Türkiye var" diyerek Cumhurbaşkanı'nın Mardin'e özel bir değer verdiğini vurguladı ve Türkiye'nin, liderliğinde yalnızca içerde değil, dışarıda da büyük zaferler elde ettiğini belirtti.

"Savunmadan tarıma, sağlıktan teknolojiye kadar her alanda artık oyun kuran ve söz sahibi olan bir ülkeyiz," diyen Işıkhan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu yüzyıl, gençlerimizin, kadınlarımızın, emekçilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yüzyılı olacak. Mardin de bu yüzyılın parlayan yıldız şehirlerinden biri olacaktır."

Bakan Işıkhan, Mardin'e ihya ve inşa sürecinde daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayarak, "Bu kutlu yürüyüşte asla yorulmak, durmak yok. 'Türkiye Yüzyılı'nda Mardin'i hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile birlikte diğer konuşmacılar da Mardin'deki parti teşkilatlarına teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Kandemir, "Yeni bir Türkiye inşa ettik." diyerek Mardin'in önemini ve Mardinlilerin desteğinin değerini vurguladı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün mazlumların zaferinde Mardinlilerin desteği çok önemli." ifadelerini kullandı. Mardin'i daha ileriye taşıyacaklarını belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, "AK Parti, umuttur, icraattır, gelecektir." dedi.