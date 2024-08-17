Bakan Işıkhan: Türkiye'yi Daha Adil Bir Dünya İçin Büyütmeliyiz

Bakan Işıkhan, Muğla'da Önemli Mesajlar Verdi

Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların umudu olan Türkiye'nin büyümesi ve adaletin sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuşmasında ülkenin geçmişte hayal edilemeyecek bir noktaya geldiğini belirtti. "Her alanda daha fazla büyümek için durmaksızın çalışmalıyız," dedi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. Yılı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Işıkhan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünü anarak, büyük felakette kaybedilen hayatları rahmetle yadettti. "Bu aynı zamanda başka felaketlerle mücadele ettiğimiz bir dönemde bulunuyoruz," diye ekledi.

Orman Yangınlarına Dikkat

Işıkhan, Türkiye genelindeki orman yangınlarının hem doğayı hem de yerel halkı tehdit ettiğini belirtti. "Devletin tüm kurumları, yerel itfaiyeler ve gönüllü vatandaşlarımız bu büyük mücadelede bir araya geldi," ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin Üzerindeki Saldırıları

Işıkhan, İsrail'in ekim ayından bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini kaydetti. "Bu duruma karşı dua ediyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tüm dünyaya Filistin'in haklı davasını anlatma fırsatı sunduk," dedi.

Muğla'nın Potansiyeli

Muğla'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan bir medeniyet beşiği olduğunu vurgulayan Işıkhan, kentlerin yeterince değerlendirilemediğini belirtti. "Gerek il gerekse ilçe düzeyinde atılacak adımlarla bu potansiyeli ortaya çıkaracağız," dedi.

Türkiye’yi Büyütme Zamanı

Işıkhan, Türkiye’nin bir dizi reform dönemini geçirdiğini ve artık "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda büyüme dönemine girmesi gerektiğini söyledi. "İş gücü ve sosyal güvenlik konuları, öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alacak," şeklinde konuştu.

Bu toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve parti üyeleri katıldı.