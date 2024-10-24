Bakan Işıkhan TUSAŞ'taki Saldırıda Yaralananları Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan TUSAŞ Ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'ın Kahramankazan'daki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan bireyleri, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastaların Durumu Hakkında Bilgi Aldı

Bakan Işıkhan, ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile beraber hareket etti. Ziyaret esnasında hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yaralılara Şifa Diledi

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Hastalarla yaptığı görüşme neticesinde sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Işıkhan, motivasyonlarının yerinde olduğunu belirtti. "Kısa sürede çalışmaya ve üretmeye hazırlar. Bu motivasyonları bizleri de fazlasıyla memnun etti" dedi.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Işıkhan, terör örgütlerine karşı taviz vermeyeceklerini ifade ederek, "Devletimizin ve milletimizin birliği için her zaman çalışıyoruz. Yaralılarımıza Yüce Rabb'imden acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kritik Durumu Süren Hastalar

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan, hastalarla ilgili yaptığı açıklamada, hastaneye başvuran hasta sayısının 8 olduğunu, bunlardan 2'sinin taburcu edildiğini ve bir hastanın kritik durumda olduğunu aktardı. İnan, "Diğer hastaların durumu stabil, takiplerine devam ediyoruz" dedi.