Bakan Işıkhan, Van'da İş İnsanlarıyla Buluştu: Ekonomik Gelecek Vurgusu

Bakan Işıkhan, Van'da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da iş insanlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada, ülkenin geleceği için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Işıkhan, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ülkemizin geleceğini inşa edeceğiz. Ortak menfaatleri gözeten adil bir sistem kurmak temel hedefimizdir," dedi.

Tarihi ve Kültürel Değerlere Sahip Çıkıyorlar

Bakan Işıkhan, Eski Van Şehri'nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinin restorasyon çalışmalarını denetledi. Ayrıca, Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, İpekyolu Belediyesi önünde eylem yapan işçilerle bir araya geldi.

İşçi Taleplerine Destek

İşçilerin taleplerini dinleyen Işıkhan, "Bakanlık olarak her zaman haktan, emekten ve işçiden yana olduk. Haklı mücadelenizde arkanızdayız," ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, işçilere destek sözü vererek, işlerine en kısa sürede dönüşleri için çalışacaklarını belirtti.

Çalışma Hayatı Buluşması

Van’daki bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatı Buluşması" programında konuşan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde ülkenin her alanda güçlü bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını vurguladı. İstihdamın artırılması adına var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Ekonomik Veriler ve Hedefler

Bakan Işıkhan, TÜİK verilerine göre istihdam oranının %49,6, işsizlik oranının ise %8,8 seviyesine indiğini duyurdu. "2024 yılı sonu işsizlik oranı hedefimiz %9,3'ü yakalamak. Bu hedef doğrultusunda tüm tedbirleri alacağız," şeklinde konuştu.

Teknolojik Dönüşüm ve Dayanıklılık

Işıkhan, küresel rekabet gücünü artırmanın, sahip oldukları iş gücünü daha nitelikli hale getirmekten geçtiğini belirtti. "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik düzeyinde dönüşüm şart, beraber çalışmalıyız," ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Vali Ozan Balcı ve Diğer Temsilciler de Katıldı

Vali Ozan Balcı, Türkiye'nin her alanda ilerlemesi için Van'ın da hazırlanması gerektiğini belirtti. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de ekonomik hedeflerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, programın önemine dikkat çekti. İŞKUR Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü ve diğer iş insanları da programa katıldılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da bir otelde düzenlenen programda iş insanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da bir otelde düzenlenen programda iş insanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da bir otelde düzenlenen programda iş insanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da bir otelde düzenlenen programda iş insanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da bir otelde düzenlenen programda iş insanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da bir otelde düzenlenen programda iş insanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da bir otelde düzenlenen programda iş insanlarıyla buluştu.