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Bakan Işıkhan: Yeni Asgari Ücret İçin 4. Toplantı Bu Hafta!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret belirleme toplantısının perşembe ya da cuma günü yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:00
Bakan Işıkhan: Yeni Asgari Ücret İçin 4. Toplantı Bu Hafta!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Önemli Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde kritik bir gelişmeyi paylaştı. Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının bu hafta içinde, perşembe ya da cuma günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu önemli toplantının detaylarını paylaştı. Asgari ücret zammı üzerine yapılan bu görüşmeler, milyonlarca çalışanın kaderini etkileyecek.

Bu hafta yapılacak toplantı ile birlikte, Türkiye'deki işçi ve işverenler yeni asgari ücretin belirlenmesi konusunda heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları, asgari ücret tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

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