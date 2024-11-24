DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.394.409,62 -0,66%

Bakan Işıkhan: Yurt Dışında Çalışan Türklerin Sosyal Hakları Korunuyor

Bakan Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:08
Bakan Işıkhan: Yurt Dışında Çalışan Türklerin Sosyal Hakları Korunuyor

Bakan Işıkhan'dan Yurt Dışında Çalışanlara Destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının güvence altına alındığını açıkladı. Bakan, vatandaşların bulundukları ülkelerde sosyal güvencelerden yararlanırken, kazandıkları hakları Türkiye'de de kullanabildiklerini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile Koruma

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz.” ifadesini kullanarak, 35 ülke ile imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşların malullük, emeklilik, sağlık hizmetleri ve aile yardımı gibi birçok hizmetten faydalanmasının sağlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan, “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.” diyerek, yurt dışında bulunan Türk çalışanlarının haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Bakan Işıkhan: Yurt Dışında Çalışan Türklerin Sosyal Hakları Korunuyor
3
Öğretmenler Günü'nde Bakan Tekin'den Anlamlı Mektup
4
Emekli Öğretmene KDK'dan 19 Bin Lira İkramiye Ödemesi
5
Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenin Hayali Kardeşiyle Gerçekleşiyor
6
Bocce Antrenörü Öğretmen Mehmet Karataş, Öğrencilerine İlham Veriyor
7
İsrail Gazze'de İki Evi Hedef Aldı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı