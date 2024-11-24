Bakan Işıkhan: Yurt Dışında Çalışan Türklerin Sosyal Hakları Korunuyor

Bakan Işıkhan'dan Yurt Dışında Çalışanlara Destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının güvence altına alındığını açıkladı. Bakan, vatandaşların bulundukları ülkelerde sosyal güvencelerden yararlanırken, kazandıkları hakları Türkiye'de de kullanabildiklerini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile Koruma

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz.” ifadesini kullanarak, 35 ülke ile imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşların malullük, emeklilik, sağlık hizmetleri ve aile yardımı gibi birçok hizmetten faydalanmasının sağlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan, “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.” diyerek, yurt dışında bulunan Türk çalışanlarının haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.