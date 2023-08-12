Bakan Işıkhan'dan memurlara ilişkin beklenen açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Çorum'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğine katıldı ve burada yaptığı basın toplantısında, memurların mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan sözleşme sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.



MEMURLARIN HAKLARININ BELİRLENDİĞİ KRİTİK DÖNEM





Bakan Işıkhan, ağustos ayının sonunda tamamlanması planlanan toplu sözleşme müzakerelerine değindi. Bu sürecin memurların mali ve sosyal haklarının belirlendiği kritik bir dönem olduğuna vurgu yaptı. Müzakerelerin tüm taraflarını memnun edecek şekilde sonuçlanmasını umduğunu belirten Bakan Işıkhan, sözleşme sürecinin hayırlı bir sonuçla tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

1. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması ve iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Bu sürecin, memurların çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi ve adil bir şekilde haklarının belirlenmesi amacıyla büyük bir fırsat olduğu belirtiliyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, kamu çalışanlarının ve kamuoyunun bu süreci yakından takip ettiği bir dönemde dikkat çekiyor.