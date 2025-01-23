Bakan Kacır: 97 Milyar Liralık Teknoloji Yatırımı Müjdesi

Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'nda Kritik Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Grand Mercure Otel'de düzenlenen Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde 97 milyar liralık yatırım harekete geçirdiklerini vurgulayarak, sanayinin yüksek teknoloji odaklı üretime geçişini hızlandırmanın, rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatında Yüzde 10 Artış

Kacır, 2002 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının sadece 10,3 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu rakamın geçtiğimiz yıl itibarıyla 101,2 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Bakan, Türkiye'yi yüksek teknolojide devler ligine taşımak amacıyla düzenli olarak destek enstrümanlarını güncellediklerini belirtti.

OSB Sayısında Artış ve Yatırım Fırsatları

Kacır, son 22 yılda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısının 191'den 366'ya yükseldiğinin altını çizerek, ülke genelinde sanayi bölgesi bulunmayan il kalmadığını ifade etti. Ayrıca, yatırım süreçlerini tamamlayabilmeleri için arsa tahsis süresi dolan katılımcılara 3 yıla kadar süre uzatımı imkanı sunacaklarını açıkladı.

Yeni Sanayi Bölgeleri ve İstihdamı Koruma Programı

Kacır, Ulusal Sanayi Alanları Master Planı çerçevesinde, mevcut 366 OSB’nin büyüklüğünden fazla olan yeni sanayi bölgeleri tespit ettiklerini bildirdi. Ayrıca, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretimi korumak amacıyla İstihdamı Koruma Programını devreye alacaklarını da duyurdu.

Gelecek Vizyonu

Kacır, “Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek, sanayi alanındaki tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde ilerleyeceklerinin müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirilen Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirilen Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'na katıldı.