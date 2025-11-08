Bakan Kacır Ağrı'da: Valilikte Proje ve Sanayi Yatırımları Görüşüldü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Ağrı’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı Valiliği ziyaretinde neler konuşuldu?

Bakan Kacır, Ağrı Valiliğini ziyaret ederek, Valilik binasında Ağrı Valisi Mustafa Koç tarafından karşılandı ve Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaret sırasında kentte yürütülen projeler ve sanayi yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

