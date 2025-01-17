Bakan Kacır: AK Parti Türkiye'yi Dünyayla Yarışır Hale Getirdi

Bakan Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde Türkiye'nin gelişimini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:04
Bakan Kacır: AK Parti Türkiye'yi Dünyayla Yarışır Hale Getirdi

Bakan Kacır: AK Parti Türkiye'yi Dünyayla Yarışır Hale Getirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti'nin enerjiden eğitime, sağlıktan sanayi ve teknolojiye kadar Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getirdiğini ifade etti. Kacır, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde gençlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

AK Parti'nin Başarıları ve Hedefleri

Kacır, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında Türkiye'ye önemli eserler ve hizmetler kazandırdığını vurgulayarak, "Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getiren AK Parti'dir." dedi. Türkiye'nin geçmişte uçak ve helikopter üretimine engel olunduğunu hatırlatan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle devrin otomobilinin artık yollarda olduğunu belirtti.

Petrol Üretimindeki Artış

Kacır, Türk milletinin gökyüzüne imzasını attığını belirterek, "Gabar'da günde 71 bin varil petrol üretiyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, Karadeniz'de doğal gaz tespitinin önemine dikkat çekerek, 1950'lerde nükleer santral projelerinin başlamasına rağmen herhangi bir adım atılamadığını, AK Parti döneminde ise Türkiye'nin nükleer enerji santraline eriştiğini belirtti.

Kongrede Diğer Konuşmalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin genç siyasetçileri önemseyip onlara sorumluluk verdiğini aktardı. Partinin genç kadrolarının gelecekte de iktidar yürüyüşüne devam edeceğini kaydeden Dağ, "2028, 2033, 2038'de AK kadrolar bu ülkeyi yönetecektir." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da gençlerin en güzel zamanlarını teşkilatta geçirdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesine adandığını vurguladı. İnan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını eleştirerek, "İzmir'i kazandıranlar değil, istismar edenler var." ifadelerini kullandı.

Kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Başkanı Bilal Saygılı gibi birçok partili katıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Mehmet Emin İçelli AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

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