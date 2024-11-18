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Bakan Kacır, Amasya'da Gençlerle Buluştu: Türk Gençliğiyle Yeni Başarılar Hedefliyoruz

Bakan Kacır, Amasya'da gençlerle yaptığı buluşmada, Türkiye'nin teknolojik hedeflerinin merkezinde Türk gençliğinin olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 19:31
Bakan Kacır, Amasya'da Gençlerle Buluştu: Türk Gençliğiyle Yeni Başarılar Hedefliyoruz

Bakan Kacır, Amasya'da Gençlerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amasya'da düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız Türkiye iddiasının merkezinde Türk gençlerini ve TEKNOFEST kuşağını gördüklerini ifade etti.

Gençlerin Önemi

Bakan Kacır, Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, gençlerin önü açıldığında Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine ulaşılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Tarihi Uçak Girişimlerinden Bahsetti

Bakan, Türkiye'nin havacılık tarihine değinerek, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ve Kayseri'deki Cumhuriyet'in ilk uçak fabrikası TOMTAŞ gibi önemli isimlerin hikayelerini öğrencilerle paylaştı. Ayrıca, cumhurbaşkanının sağlam iradesiyle Türk milletinin Hürkuş, Bayraktar, ANKA, Akıncı, Hürjet, Kızılelma, Gökbey ve KAAN ile gökyüzüne imza attığını vurguladı.

Uzay Çalışmalarına Dikkat Çekti

Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarını da ele alarak, uzay teknolojilerinin, akıllı savunma sanayisinin temelini oluşturduğunu belirtti. Türksat 6A haberleşme uydusunu uzaya gönderdiklerini anımsatan Kacır, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduğunu açıkladı.

Uzay Ekonomisi ve Fırsatlar

Bakan Kacır, hibrit roket motoru teknolojisinin uzayda gerçekleştirilmesinin ardından, Türkiye'nin uzay araçları üretme kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi. Ayrıca, son yıllarda artan uydu gönderim sayısına dikkat çekerek, bu durumun Türkiye için uzay ekonomisinde yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Alper Gezeravcı'dan Inspirasyon

Etkinlikte, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da bir sunum yaparak, gençlerin sorularını yanıtladı. Kacır, bu buluşmaların Türk gençliğinin potansiyelini ortaya çıkarması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programa; Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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