Bakan Kacır: 'Artık Denge Kurabilen Bir Türkiye Var'

Bakan Kacır, Türkiye'nin Yeni Dönemini Anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Bugün Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya oyun kuran, denge kuran bir Türkiye var artık. Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vaktidir." dedi.

Kongrede Önemli Başarılar Vurgulandı

Kacır, AK Parti iktidarında Türkiye'ye kazandırılan sistemli ve uzun dönemli hizmetlere dikkat çekerek, "Memleketi baştan başa yollarla, demir ağlarla, hızlı trenlerle, havalimanlarıyla donatan biziz. Eğitimden sağlığa, gençlikten spora her alanda Türkiye'ye çağ atlatan biziz." dedi.

Üretim Devrimi ve Sanayileşme

Bakan Kacır, Türkiye’nin sanayileşme yolculuğuna katkı sağladıklarını vurguladı: "Organize sanayi bölgelerinin sayısını 192'den 364'e çıkaran biziz. Organize sanayi bölgelerinde fabrika sayısını 11 binden 59 bine yükselten biziz. OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselten biziz."

Teknolojik Gelişmelerde Öncü Olma Vurgusu

Kacır, Türkiye’deki teknoloji gelişmelerine de değinerek, "20. yüzyılda helikopterler, uçaklar üretilmek istendi. Biz Türk gençliğiyle 2018'den itibaren TEKNOFEST düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçak Üretiminde Tarihi Kesitler

1941 yılında kurulan Etimesgut Uçak Fabrikası'ndan bahseden Kacır, bu fabrikada 950 kişinin çalıştığını, ancak sonrasında kapatıldığını belirtti. "Ne oldu bu fabrikaya? Maalesef kapatıldı." diyerek, Türk havacılık tarihindeki kesintilere dikkat çekti.

Güçlü Türkiye Mesajı

Son olarak, Türkiye’nin uluslararası arenada kazandığı gücü pekiştiren Bakan Kacır, "Bugün Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya oyun kuran, denge kuran bir Türkiye var artık. Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vaktidir." sözleriyle konuşmasını tamamladı. Kacır, konuşmasını "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısının sözleriyle sonlandırdı.