Bakan Kacır'dan Ağbaba'ya Togg Yanıtı: 'Kendisi Hazımsızlık Yaşıyor'

Bakan Kacır'dan Sert Yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM bütçe görüşmelerine Togg ile gitmediği yönündeki iddialarına sert bir yanıt verdi. Kacır, "Yalanda ısrar etmesi enteresan olmuş. Kendisi tabii kullanmadığı için onda ciddi anlamda hazımsızlık olmuş," ifadelerini kullandı.

Togg'un Gurur Kaynağı Olduğunu Vurguladı

Kacır, Togg'un Türkiye'nin iftihar vesilesi olduğunu belirterek, "Biz Togg'u kullanmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz," dedi. Ayrıca, Togg servisini arayarak Ağbaba'nın işaret ettiği hazımsızlık konusunu da gündeme getirdi.

Togg'un Yerli Üretim Önemi

Bakan, Ağbaba'ya hitaben, "Ben kendisine de bizi örnek almasını ve Togg kullanmasını tavsiye ederim. Togg, 86 milyonun ortak gurur kaynağıdır. Buna ne biz ne de milletimiz izin verir," diyerek, yerli üretimin önemini vurguladı.

Bütçe Görüşmeleri Hakkında Açıklama

Kacır, bakanlığının bütçe görüşmelerinin uzun sürdüğünü, burada yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdiklerini belirtti. "Milli Teknoloji Hamlesi süreçlerinde yürüttüğümüz işleri, Türkiye'nin yerli ve milli üretim kabiliyetlerini geliştirmeye dönük attığımız adımları detaylı şekilde anlatmış olduk," dedi. Bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını temenni ederek, 2025'in Türkiye için güzel bir yıl olmasını umut etti.