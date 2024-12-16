DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.990,88 -0,47%
BITCOIN
3.633.968,04 -0,81%

Bakan Kacır'dan Ağbaba'ya Togg Yanıtı: 'Kendisi Hazımsızlık Yaşıyor'

Bakan Kacır, CHP'li Ağbaba'nın Togg iddialarını yanıtlayarak, 'Kendisi hazımsızlık yaşıyor' dedi ve Togg'un önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:05
Bakan Kacır'dan Ağbaba'ya Togg Yanıtı: 'Kendisi Hazımsızlık Yaşıyor'

Bakan Kacır'dan Sert Yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM bütçe görüşmelerine Togg ile gitmediği yönündeki iddialarına sert bir yanıt verdi. Kacır, "Yalanda ısrar etmesi enteresan olmuş. Kendisi tabii kullanmadığı için onda ciddi anlamda hazımsızlık olmuş," ifadelerini kullandı.

Togg'un Gurur Kaynağı Olduğunu Vurguladı

Kacır, Togg'un Türkiye'nin iftihar vesilesi olduğunu belirterek, "Biz Togg'u kullanmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz," dedi. Ayrıca, Togg servisini arayarak Ağbaba'nın işaret ettiği hazımsızlık konusunu da gündeme getirdi.

Togg'un Yerli Üretim Önemi

Bakan, Ağbaba'ya hitaben, "Ben kendisine de bizi örnek almasını ve Togg kullanmasını tavsiye ederim. Togg, 86 milyonun ortak gurur kaynağıdır. Buna ne biz ne de milletimiz izin verir," diyerek, yerli üretimin önemini vurguladı.

Bütçe Görüşmeleri Hakkında Açıklama

Kacır, bakanlığının bütçe görüşmelerinin uzun sürdüğünü, burada yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdiklerini belirtti. "Milli Teknoloji Hamlesi süreçlerinde yürüttüğümüz işleri, Türkiye'nin yerli ve milli üretim kabiliyetlerini geliştirmeye dönük attığımız adımları detaylı şekilde anlatmış olduk," dedi. Bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını temenni ederek, 2025'in Türkiye için güzel bir yıl olmasını umut etti.

İLGİLİ HABERLER

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor
2
Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı
3
Netanyahu'nun Yarınki Duruşması 'Olağanüstü Koşullar' Nedeniyle İptal Edildi
4
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Güven Mektubunu Sundu
5
Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor
6
Muş'ta Tekstil Fabrikaları Binlerce Kişiye İş Kapısı Açtı
7
Azerbaycan, Karabağ İmarına 12,9 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?