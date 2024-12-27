Bakan Kacır'dan Baykar ve Piaggio Aerospace Satın Alımına Değerlendirme

Bakan Kacır, Baykar'ın Piaggio Aerospace Satın Alımını Değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kacır, bu durumu, "Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının, Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay vermesi sürecini ayrıca değerlendirdi. Bu satın alımın Türk havacılığındaki yeri ve önemi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"140 yıllık İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in milli gururumuz Baykar tarafından alınması, Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin de göstergesi. Bu işbirliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir. Hayırlı olsun."