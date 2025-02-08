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Bakan Kacır'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Tepkisi

Bakan Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki gösterdi ve Erdoğan'ın desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:18
Bakan Kacır'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Tepkisi

Bakan Kacır'dan Sert Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki açıklamalarına karşı sert bir yanıt verdi. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasındaki rolünü vurguladı.

Erdoğan'ın Destekleyici Yaklaşımı

Kacır, paylaşımında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Filistin ile ilgili açıklamalarını alıntılayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur. Bunu tüm dünya bilir" ifadelerini kullandı.

Siyasi Manipülasyonlara Dikkat!

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir siyasi manipülasyon, hiçbir karalama bu hakikati örtemez." Bu açıklamalarıyla Kacır, Filistin davasına yönelik desteklerinin altını bir kez daha çizmiş oldu.

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