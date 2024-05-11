Bakan Kacır'dan Engellier Haftası mesajı: Turgay Karakaş'ın ilham veren hikayesine vurgu yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Engelliler Haftası'nı TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) görev yapan uzay mühendisi Turgay Karakaş'ın ilham veren hikayesine dikkat çekerek kutladı.



Engellerin sevgi, özgüven, bilim ve teknoloji ile aşılabileceğini vurgulayan Bakan Kacır, Turgay Karakaş'ın azmi ve çalışkanlığıyla Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri olduğunu belirtti. Karakaş'ın, "Uzay mühendisi olacağım" dediğinde aldığı olumsuz tepkilere rağmen, şimdi Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak ülkenin geliştirdiği seyir füzeleri ekibinde yer aldığını vurguladı.

Engelleri sevgiyle, özgüvenle, bilimle, teknolojiyle aşıyoruz.



Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı, ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz.



Yılmadı; azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE’de @SageTubitak Türkiye’nin ilk uzay… pic.twitter.com/fhuZAP7Ze4 Mayıs 11, 2024

Karakaş'ın kendi sözleriyle, "Hiç konuşamadım, hiç yürüyemedim. 'Uzay mühendisi olacağım' dediğim zaman ilkokulda herkes dalga geçmişti. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bizim çalışmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok" ifadeleri, engellerin üstesinden gelmenin sadece azimli bir çalışma ile mümkün olduğunu gösteriyor.

Turgay Karakaş'ın hikayesi, engellerin kararlılıkla ve bilimle nasıl aşılabileceğine dair bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.