Bakan Kacır'dan Teşvik Sistemi Açıklaması

Bakan Kacır'ın Teşvik Sistemi Üzerine Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuz Kacır, yaptığı basın toplantısında, ülke genelindeki teşvik sisteminde önemli değişiklikler yapma hazırlığında olduklarını belirtti. Kacır, “Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz. Burada yine verimliliği artırıcı yaklaşımları esas alacağız,” dedi.

Hedef ve Beklentiler

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, yerli üretimin desteklenmesi ve sanayinin kendini daha fazla geliştirmesi planlanıyor. Detayların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.