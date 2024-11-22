Bakan Kacır, Diyarbakır'da Yeni Yatırımlarla Kalkınma Vurgusu Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Diyarbakır'da Yeni Yatırımlarla Kalkınma Vurgusu Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır'da yapmış olduğu fabrika açılışında, ülkenin kalkınma hedeflerine verdiği önemi vurgulayarak, "Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Bildik sorunlara boyun eğmeden, ülkemizi siyasi ve ekonomik kısıtlamalardan kurtararak, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Diyarbakır'a 30 Milyon Dolarlık Yatırım

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Kacır, ilk olarak Vali Murat Zorluoğlu ile görüşerek şeref defterini imzaladı. Daha sonra, Arfem Alüminyum Fabrikası'nın açılışına katılan Bakan Kacır, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerine olan sevgisini dile getirdi. Ayrıca, Diyarbakır'da açılışı yapılan tesisin 30 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu belirterek, bu yatırımın şehre ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin Sanayi Potansiyeli

Kacır, tüm yatırımcılara güvenerek şehrin sanayi altyapısını geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye eski Türkiye değil. Artık, kararlarını kendi iradesiyle veren ve ekonomik kalkınma modelini belirleyen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin Desteklenmesi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için sağlanan desteklerin artırıldığına dikkat çeken Bakan Kacır, son 22 yılda Diyarbakır'da yapılan yatırımların yüksek miktara ulaştığını belirtti. "105 milyar lira yatırım için 2 bin 722 yatırım teşvik belgesi düzenledik, 136 binden fazla istihdam sağladık" dedi.

Diyarbakır, Bölgesel Merkez Olacak

Diyarbakır'ın önümüzdeki yıllarda ülkenin 7 bölgesel merkezinden biri olacağını müjdeleyen Kacır, yapılacak yeni projeler ile şehrin lojistik ve sanayi altyapısının güçlendirileceğini açıkladı.

Sanayi Tesisinin Açılışı ve İstihdam

Açılışı yapılan Arfem Alüminyum Fabrikası, aylık 6 bin ton alüminyum billet üretim kapasitesine sahip ve yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlayacak. Bakan Kacır, bu tesisin tüm Diyarbakır ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Tüm İlgili Tarafların Katılımı

Açılış törenine birçok iş insanı ve kamu temsilcisi katıldı. Bakan Kacır, son olarak, Diyarbakır OSB'de gerçekleştirilen sanayicilerle toplantıda, bölgenin kalkınması için planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır’da “ARFEM Alüminyum Fabrikası Açılış Töreni”ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır’da “ARFEM Alüminyum Fabrikası Açılış Töreni”ne katıldı.