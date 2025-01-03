Bakan Kacır: Enflasyondaki Düşüş, Yatırımları Destekleyecek

Enflasyon Verileri Değerlendirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile değerlendirdi. Kacır, fiyat istikrarının yatırımların hızlanması için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dezenflasyon Süreci ve Beklentiler

Kacır, yaptığı açıklamada, geçen yıl sonunda aylık tüketici enflasyonunun yüzde 1,03 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Yıllık tüketici enflasyonunun ise yüzde 44,4 seviyesine gerilediğini belirterek, bu durumun dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğini ifade etti.

Üretici enflasyonundaki düşüşe de değinen Kacır, üretici enflasyonunun aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 28,5 seviyesine inmesinin dezenflasyon sürecindeki gelişmeleri teyit ettiğini iletti. 2025'te enflasyondaki düşüş hızlandıkça, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında daha fazla mesafe kat edileceğini sözlerine ekledi.