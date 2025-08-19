DOLAR
Bakan Kacır, ESK Erzincan Tavuk Kombinası'nı İnceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan'da ESK Erzincan Tavuk Kombinası'nı ziyaret ederek parçalama ve paketleme alanlarında incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:38
Ziyaret ve inceleme detayları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bazı programlar ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreni için Erzincan'a geldi.

Ziyaret programı kapsamında Et ve Süt Kurumu (ESK) Erzincan Tavuk Kombinası'nda incelemelerde bulunan Bakan Kacır, tesisin işleyişine ilişkin bilgi aldı.

Kombina Müdürü Şeref Hakan Aktürk'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kacır, tesisin parçalama ve paketleme alanlarını gezerek değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Et ve Süt Kurumu (ESK) Erzincan Tavuk Kombinası'nda incelemelerde bulundu.

