Bakan Kacır Hakkari’de: 221 Milyon TL’lik 8 Proje Açıldı, 19,6 Milyon TL’lik Protokoller İmzalandı

Bakan Kacır Hakkari Ziyaretinde 221 Milyon TL’lik Yatırımı Açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hakkari’de Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli projelerin toplu açılış ve protokol imza törenine katıldı.

Tören kapsamında toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 proje hayata geçirilirken, 19,6 milyon TL tutarındaki 2 yeni projenin protokolleri imzalandı.

Valilik Ziyareti ve Bölge Paylaşımları

Bakan Kacır, Hakkari Valiliği ziyaretinde Vali Ali Çelik, il protokolü, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kacır, Hakkari için 'Eşsiz doğası, kadim kültürü ve gönlü zengin insanıyla gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip Hakkari’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan konuşmasında, ziyaret vesilesiyle imzalanan protokoller ve açılan projelerin Hakkari’ye hayırlı olmasını diledi ve Türkiye’nin son 23 yılda sağlanan hizmetlere dikkat çekti: 'Hiçbir ayrım gözetmeden 81 ilimize aynı samimiyetle hizmet ettik. Hakkari de bu kalkınma yolculuğunun önemli bir parçasıdır.'

Sanayi, İstihdam ve Teşvikler

Kacır, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nin 145 hektarlık alanda kurulduğunu ve bölgenin tam kapasiteye ulaştığında 4 bin 600 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi. Ayrıca, Şemdinli Sanayi Sitesi tamamlanmış; Yüksekova Sanayi Sitesi’ne 100 işyerlik genişleme alanı kazandırılacağı duyuruldu.

Hakkari’deki KOBİ’lere son 23 yılda KOSGEB aracılığıyla 717 milyon TL destek sağlandığını aktaran Kacır, 112 yatırım teşvik belgesi ile 11 milyar TL tutarında yatırımın ve 2 bin 733 kişilik istihdamın önünün açıldığını söyledi. Yeni teşvik sistemiyle Hakkari’de yapılacak yatırımlarda SGK işveren payının 12 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacağını; OSB’lerde ise bu sürenin 14 yıla çıkacağını belirtti.

Turizm, Tarım ve Madencilik Hamleleri

Kacır, Mergabütan Kayak Merkezi'ne 120 yataklı otel, 4 oturaklı telesiyej ve kayak evi kazandırıldığını; merkezin geçen yıl 150 bin ziyaretçiyi ağırladığını ve bu yıl yeni bir rekor hedeflendiğini söyledi. Derecik’te kurulan 99 sera ile üreticilere eğitim verildiğini, tarım ve hayvancılığı güçlendiren 2 yeni proje için imzaların atıldığını aktardı.

Bakan, Hakkari’nin madencilikte öncelikli il ilan edildiğini hatırlatarak 'Çinko ve kurşun zenginliğini sanayiye kazandıracağız. Deneyap Teknoloji Atölyemizde gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz' dedi.

Güvenlik ve Kalkınma Vurgusu

Kacır, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Terörsüz Türkiye vizyonu, sadece güvenlik değil, kardeşlik ve refah projesidir' değerlendirmesinde bulundu ve kalıcı huzur ortamının bölgede yatırımları artırdığına dikkat çekti. '81 şehrimizin kalkınması için sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında DAP ve DAKA destekli projelerin toplu açılışı ile protokol imzaları gerçekleştirildi. Bakan Kacır, açılış töreninin ardından esnaf ziyaretleri yaptı, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti ve Şırnak programı için Hakkari’den ayrıldı.

