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Bakan Kacır'ın Nevşehir Ziyareti: Teknoloji ve Kalkınma Projelerine Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir'de yerli üretim ve teknoloji projelerini inceledi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 21:18
Bakan Kacır'ın Nevşehir Ziyareti: Teknoloji ve Kalkınma Projelerine Destek

Bakan Kacır Nevşehir'de Projeleri İnceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de çeşitli ziyaretler ve incelemeler gerçekleştirdi. Ziyaretinde Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi projelerinin toplu açılış ve imza törenine katıldı.

Yerli Sıcak Hava Balonu Üretim Tesisi Ziyareti

Kacır, Ürgüp ilçesinde yerli sıcak hava balonu üreten bir firmanın üretim tesisini ziyaret ederek, burada incelemelerde bulundu. Tesisin farklı birimlerini gezip, işçilerle kısa bir sohbet yaptı. Ayrıca, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan'dan tesisle ilgili detaylı bilgi aldı.

Kapadokya Üniversitesi'nde Teknoloji Çalışmaları

Daha sonra Togg markasına ait makam aracını kullanarak, Mustafapaşa köyüne geçti. Burada Kapadokya Üniversitesi yerleşkesindeki tarihi medreseyi ziyaret etti. Kacır'a, üniversitede teknoloji alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından brifing verildi.

Protokol ile Birlikte Çalışmalar

Bakan Kacır'a bu programında Nevşehir Valisi Ali Fidan ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile çeşitli siyasi parti ve kurum temsilcileri eşlik etti.

Bu ziyaret, yerli üretimin ve teknoloji yatırımlarının önemine dikkat çekerek bölgedeki kalkınma çalışmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli sıcak hava balonu üreten firmanın üretim tesisini ziyaret eden Kacır, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan'dan (solda) bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli sıcak hava balonu üreten firmanın üretim tesisini ziyaret eden Kacır, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan'dan (solda) bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli sıcak hava balonu üreten firmanın üretim tesisini ziyaret eden Kacır, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan'dan (solda) bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli sıcak hava balonu üreten firmanın üretim tesisini ziyaret eden Kacır, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan'dan (solda) bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli sıcak hava balonu üreten firmanın üretim tesisini ziyaret eden Kacır, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan'dan (solda) bilgi aldı.

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