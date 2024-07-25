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Bakan Kacır, İstanbul'da Sanayinin Geleceğine Dair Müjdeler Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da MESS etkinliğinde Türkiye'nin sanayi dönüşümüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:38
Bakan Kacır, İstanbul'da Sanayinin Geleceğine Dair Müjdeler Verdi

Bakan Kacır'dan Sanayinin Dönüşümüne Vurgu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) etkinliğinde önemli temaslarda bulundu. Kacır, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, ülkemizin sanayisinde yüksek teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşüm için yeni bir sayfa açacak dört programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız" diyerek, bu programların sanayi açısından önemine dikkat çekti.

65 Yıllık MESS Geleneği

Kacır, MESS’in 65 yıllık serüveninin Türkiye’nin iş gücündeki yerini öne çıkararak, etkinliğin AR-GE ve sürdürülebilirlik alanında Türkiye'de güçlü bir sinerji yaratmasını umduğunu söyledi. "Türkiye, son 22 yılda birçok başarılı atılımla sanayi ve teknoloji alanında önemli adımlar attı" diyerek, Türkiye'nin son dönemlerdeki büyüme oranları hakkında bilgi verdi.

Son 22 Yılda Sanayide Kaydedilen İlerlemeler

Kacır, OSB sayısının 191'den 361'e, sanayi çalışan sayısının ise 3.9 milyondan 6.7 milyona ulaştığını belirtti. Bu gelişmelerin yanı sıra, AR-GE harcamalarının 1.2 milyar dolardan 12 milyar dolara çıktığını ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin savunma sanayisinde de önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

Yeni Dönem Yatırım Politikasının Temel Taşları

Bakan, mevcut ekonomik koşullara rağmen Türkiye'nin günden güne büyüyerek global rakipleriyle rekabet edebilen bir konuma geldiğini belirtti. "Dış kaynak girişlerinin artması, yatırım ikliminin güçlenmesi anlamına geliyor" dedi.

Gelecekteki Hedefler: Katma Değerli Üretim ve Dönüşüm

Bakan Kacır, gelecekte üç ana öncelik belirlediklerinin altını çizdi: "Katma değerli üretim, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm". Bu bağlamda teknolojik yatırımların destekleneceği yeni programların hayata geçirileceğini ifade etti.

Dijital ve Yeşil Destek Programları

Bakan, ayrıca Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları’nın ilan edileceğini duyurarak, bu programların sanayinin ikiz dönüşümünü destekleyeceğini açıkladı. "Yeni teşvik mekanizmaları ile yatırımcı dostu, sürdürülebilir bir iklim yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Sonuç ve İşbirliği Vurgusu

Bakan Kacır, yatırımcılarla olan güçlü işbirliğinin önemi üzerinde durdu ve "Ortak geleceğimizi birlikte şekillendireceğiz, daha büyük bir Türkiye için birlikte çalışacağız" şeklinde belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) İstanbul'da düzenlediği "Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) İstanbul'da düzenlediği "Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) İstanbul'da düzenlediği "Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) İstanbul'da düzenlediği "Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) İstanbul'da düzenlediği "Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) İstanbul'da düzenlediği "Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) İstanbul'da düzenlediği "Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

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