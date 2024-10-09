Bakan Kacır, Malezyalı Mevkidaşıyla Sanayi ve Teknoloji İşbirliklerini Geliştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malezya ile İşbirliğini Güçlendirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malezyalı mevkidaşı Chang Lih Kang ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliklerini geliştirme kararlılıklarını vurguladı.

Öncelikli İşbirliği Alanları

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayisinde son yıllarda ileri düzeyde gerçekleşen işbirliğimizi, sanayi ve teknolojinin diğer alanlarında da geliştireceğiz. Yarı iletkenler, uzay ve uydu teknolojileri, yenilenebilir enerji, yapay zeka, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarını öncelikli işbirliği konuları olarak belirledik."

Yüksek Teknoloji Yatırımlarının Artırılması

Kacır, iki ülkenin teknoloji üretiminde iddialı olduğunu belirterek, "Karşılıklı yüksek teknoloji yatırımlarını artıracak ve dostluğumuzu pekiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang (solda) ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang (solda) ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang (solda) ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang (solda) ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang (solda) ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang (solda) ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang (solda) ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang (solda) ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.