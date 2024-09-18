Bakan Kacır, Mardin'de Astronot Buluşmasında Gençlere İlham Verdi

Bakan Kacır Mardin'de Gençlerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Astronotlarımızın Katılımı ile Lise Öğrenci Buluşması" programına katıldı. Programda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay bilim misyonuna ilişkin anlatımlarında bulundu.

Gençlerin Rolü Büyük

Bakan Kacır, konuşmasında gençlerin milli teknoloji hamlesindeki katkısının önemine değinerek, "Bu milletin evlatları alın teriyle birçok başarıya imza attı. Gençlerimizin başarısı için engelleri kaldıralım," dedi. Mardin'in geçmişten günümüze bilgi ve kültür birikimini gençlere rehberlik etmesi gerektiğini belirtti.

Uzay Projeleri ve Milli Hedefler

Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki başarılı projelerine de vurgu yaparak, "Kendi haberleşme uydumuzu geliştirerek bu alanda dünyada ilk 11 ülke arasına girdik," şeklinde bilgiler verdi. Ayrıca, kendi mühendisleriyle uzay aracı geliştirme hedefleriyle ilgili heyecanını paylaştı.

Mardin Valisi'nden Destekleyici Mesaj

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise kentin tarihi ve bilim insanlarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Akkoyun, "Mardin'in zengin kültürü, gençlerimize ilham kaynağı olmalıdır," ifadesinde bulundu. Milli teknoloji hamlesinin gençlerin gayretleriyle şekilleneceğini belirtti.

Türkiye'nin Geleceği

Programda ayrıca, sanayinin gelişimi ve Türkiye Yüzyılı hakkında görüşler aktarılırken, Kacır, gençleri ve girişimcileri destekleme sözü verdi. Mardin'deki buluşma, binlerce kişinin ilham almasını sağladı.

Program, Alper Gezeravcı'nın deneyimlerini paylaşmasıyla sona erdi. İlgili etkinliğe çeşitli bürokratlar ve iş insanları eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Astronotlarımızın Katılımı ile Lise Öğrenci Buluşması"na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Astronotlarımızın Katılımı ile Lise Öğrenci Buluşması"na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Astronotlarımızın Katılımı ile Lise Öğrenci Buluşması"na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Astronotlarımızın Katılımı ile Lise Öğrenci Buluşması"na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Astronotlarımızın Katılımı ile Lise Öğrenci Buluşması"na katıldı.