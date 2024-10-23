Bakan Kacır NATO Genel Sekreter Yardımcısı ile Görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Temas

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO etkinliği çerçevesinde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Arthur Kingombe ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Diplomasi Trafiği Devam Ediyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen bu etkinlik, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından destekleniyor. Diplomasi trafiğinin sürdüğü etkinlikte, sanayi ve savunma sanayii alanındaki işbirlikleri ön plana çıkıyor.

Etkinliğin Önemi

SAHA EXPO, Türkiye'nin savunma sanayii açısından uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla düzenleniyor. Bakan Kacır'ın, NATO temsilcisi ile yaptığı bu görüşme, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın 2. gününde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Charles Ellermann-Kingombe (solda) ile bir görüşme gerçekleştirdi.