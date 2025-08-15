Bakan Kacır: Rize'ye Butik Çay Turizm Kompleksi ve Aktif Karbon Yatırımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde Rize için planlanan yatırım ve teşvikleri açıkladı. Kacır, Rize'nin çay üretimi ve turizm potansiyelinin birlikte değerlendirileceğini vurguladı.

Ziyaret ve öncelikli gündemler

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kacır, kent için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kentte sanayi sitesi dönüşümünün en önemli gündemlerden olduğunu belirterek, "Belediye başkanımızla, Valimizle de bu konuyu tekrar istişare edeceğim. Bir an evvel bu dönüşümü inşallah hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Çay ile turizmi birleştiren proje

Kacır, Rize'de çay ile yüksek turizm potansiyelini buluşturacak bir yatırım planladıklarını kaydetti: "Şimdi önümüzdeki dönemde özellikle Rize'nin stratejik ürünü olarak gördüğümüz çay ile yüksek turizm potansiyelini birleştiren bir yatırımı inşallah Rize'de hayata geçirmek istiyoruz."

"Butik Çay Turizm Kompleksi" kurulmasını arzu ettiklerini söyleyen Kacır, Rize'nin ülke çay üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşıladığını hatırlattı. Daha önce inşa edilen çay çarşısına atıf yaparak yeni yatırımın özel sektör eliyle gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Çay atıkları ve aktif karbon projesi

Kentte çay atıklarından aktif karbon üretimine yönelik yatırım öncelikleri arasında yer alıyor. Kacır, her yıl 15 ila 25 bin ton çay atığının çevresel risk oluşturduğunu belirterek, bu atıkların değerlendirilmesi ve aktif karbon üretiminin Rize için öncelikli bir proje olacağını söyledi.

Kacır ayrıca kentin yılda yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladığını hatırlatarak, doğa temelli bir turizm merkezi yatırımı yapmak istediklerini ve bu yatırım için ayrıcalıklı teşvikler sunacaklarını belirtti. Savunma sanayisinde de Rize'de en az bir silah ve silah parçası üretimi yatırımını hedeflediklerini ifade etti.

Finansman ve teşvik detayları

Bu yatırımlara sağlanacak destekler hakkında Kacır şu bilgileri verdi: Kredi kullanılması durumunda 17,5 puan kredi faiz veya kar payını Bakanlık üstlenecek; özkaynakla gerçekleşirse makine-teçhizat yatırımının yüzde 15'i kadar hibe verilecek. Her bir proje için üst limitin 240 milyon lira olacağını vurguladı.

Ayrıca Rize'deki söz konusu yatırımlara yüzde 50 yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi uygulanacağını ve yatırımlar için sigorta primi işveren payını 8 yıl boyunca Bakanlık olarak üstleneceklerini açıkladı.

Yerel iş birliği ve takvim

Kacır, çağrı döneminde olduklarını, Valilik, milletvekilleri ve belediyelerle hızlıca birkaç yatırım kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. "Her yıl ocak ayında bu listeleri güncelleyeceğiz" diyerek yerel kalkınma hamlesiyle yeni projeleri Rize'ye kazandıracaklarını aktardı.

Kendisi ayrıca Rize'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kazandırdığını belirterek, "Bizler de inşallah Rize'ye hep birlikte nice eserler, nice projeler kazandıracağız." dedi.

Belediye ziyareti ve hediye

Bakan Kacır, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile Rize Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Rahmi Metin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kacır'a Metin, Çaykur Rizespor forması hediye etti.

