Bakan Kacır: Şırnak’ta 341 milyon liralık 11 yeni proje hayata geçiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şırnak ziyaretinde yatırım ve sanayileşme hamlelerinin hızlandığını vurguladı. Bugün ilde toplam 341 milyon lira tutarındaki 11 yeni projenin açılışını gerçekleştirdiklerini ve ayrıca 20 milyonun üzerinde yatırım değerine sahip 3 yeni projenin protokolünü imzalayacaklarını bildirdi.

Ziyaret ve protokol töreni

Kacır, Şırnak’a geldiğinde ilk olarak Vali Birol Ekici’yi makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Valilik toplantısında kentte yürütülen sanayi ve yatırım projelerine dair brifing aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Şırnak Belediyesi’ni ziyaret etti. Ardından Şırnak Öğretmenevi’nde düzenlenen "Şırnak İli 2025 Yılı Projeleri Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Kacır törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün şehrimizde toplam yatırım tutarı 341 milyon lira olan 11 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah 3 yeni projenin de imzalarını birazdan arkadaşlarımız atacaklar. Bizler de bu imzalara şahit edecek ve imzası atılan projelerin de hızla hayata geçmesinin takipçisi olacağız. Türkiye, son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde asırlık kazanımlara, vizyoner projelere kavuşarak, büyük atılımlarla buluşarak adeta çağ atladı. Bu kutlu yürüyüşte kendisine bir zamanlar biçilen rolleri reddederek kendi iradesine, kaderine yön veren, tarihe mührünü güçlü şekilde vuran bir ülke konumuna erişti. İnşa ettiğimiz bu güçlü zemini daim kılacak, üzerine yeni kazanımları bina edecek büyüme ve kalkınma hamlelerini hayata geçirmek bizlerin en önemli hedefi. Bu toprakların bereketi ve ruhu durmayı değil, her daim yeni şeyler söylemeyi, yeni hedeflerle daha da ileriye yürümeyi gerektiriyor. Biz de bu anlayışla Türkiye Yüzyılı’nda daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine topyekûn bir kalkınma seferberliğiyle yürüyoruz. Bilhassa Şırnak’ın kalkınma hamlesini hızlandırmak ve planlı sanayileşmeyi güçlü bir şekilde tesis etmek amacıyla önemli adımlar attık. Bu vesileyle hem saygıdeğer valimize, hem bütün bu adımların günbegün ve anbean takipçisi olan Ankara’daki en yakın çalışma arkadaşlarımızdan birisi değerli milletvekilimize ve 2019’dan bu yana Şırnak’ın çehresini değiştiren, yerel yönetimde gerçekten Şırnak’ta çok yeni bir dönemi inşa eden değerli belediye başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum".

OSB altyapı çalışmaları ve finansman

Kacır, Şırnak OSB ve Cizre OSB altyapı projelerine sağlanan destekleri paylaştı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şırnak Organize Sanayi Bölgesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı projelerine toplam 227 milyon liralık uygun koşullarda finansman sağladık. Ve inşallah buralardaki altyapı işlemlerini artık hızla tamamlıyoruz. Cizre Organize Sanayi Bölgesi 600 dönümlük ek genişleme alanında yol, içme suyu ve enerji altyapı projesini en kısa sürede nihayete erdireceğiz. Yine bu yıl yatırım programına aldığımız Şırnak OSB 1’inci ve 2’inci Etap altyapı projeleri için de önümüzdeki dönemde ihale ve tedarik süreçlerini tamamlayarak kazmayı vuracağız".

KOBİ destekleri ve istihdam

KOBİ’lere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Kacır, destek rakamlarını paylaştı:

"KOBİ’lerimize ölçek ekonomisi, ortak altyapı ve lojistik üstünlük sağlayan sanayi sitelerimizde bin 140 kişiye istihdam sağladık. Şırnak’ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun öncüleri olan KOBİ’lerimize can suyu olmayı her daim önceliklendirdik. KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 3 bin 232 işletmemize bugünkü değerlerle 816 milyon lira destek sağladık. İstihdamı, üretimi ve ihracatı daha da güçlendirdik. Şehrimizde gerçekleştirilecek 583 yatırım için düzenlediğimiz teşviklerle 62,6 milyar lira sabit yatırımın ve 26 bin 912 istihdamın önünü açtık".

Yeni teşvik sistemi ve avantajlar

Kacır, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle sağlanan imkanları şöyle anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle Şırnak’ta gerçekleştirilen yatırımlara cazip ve çok kapsamlı teşvikler sunuyoruz. Organize ve Sanayi Bölgelerimizde yapılacak yatırımlarda 14 yıl boyunca sigorta pirimi işveren paylarını, 10 yıl boyunca sigorta pirimi çalışan paylarını bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak kredilere 10 puana 24 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz. Yatırım tutarının yüzde 30’una kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde gümrük vergisi, KDV istisnası sağlıyoruz".

Yerel Kalkınma Hamlesi ve öncelikli sektörler

Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında öncelik verilen başlıkları ve başvuru tutarını açıkladı:

"Yeni teşvik sistemimizin temel sütunlarından biri Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’dır. Bu programla yerelin ihtiyacını yerinde karşılamak, bölgelerimizin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesini en üst seviyeye taşımak üzere adım attık. Şırnak’ta gerçekleştirilecek mobilya üretimi... Biz Irak’a halihazırda Şırnak’tan toplam 43 milyon dolar mobilya ihracatı yapıyoruz. Asfaltitin gazlaştırılması tesisi ve yer fıstığı işleme... 2014’te sadece 2 bin ton olan yer fıstığı üretimini bu yıl 36 bin 500 tona çıkardık. Şırnak’ta, Silopi’de Türkiye’de 3’üncü sıraya yerleşti. Her bir yatırıma 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50’si tutarında vergi indirimi sağlıyoruz. 2025 yılında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Şırnak’ta belirlenen 4 başlıktan toplam 913 milyon liralık özel sektör yatırım başvuru yaptı".

DİKA, GAP ve 11 yeni hizmet

Kacır, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi katkılarıyla hayata geçirilen projeleri anlattı:

"Dicle Kalkınma Ajansımız eliyle bugüne dek Şırnak’ta 139 projeye 747 milyon lira destek sunduk. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 98 projeye 537 milyon katkı verdik. Bugün de şehrimizin kalkınmasını hızlandıracak 11 hizmeti hayata geçirmenin heyecanını paylaşıyoruz."

Kurulan tekstil yatırımlarına da değinen Kacır, Silopi Tekstilkent ve Cizre OSB’deki tesislerin istihdama ve ihracata katkısını vurguladı. Ayrıca Şırnak Merkez OSB’de tamamlanan 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip tekstil fabrikasının tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 300 kişiye istihdam sağlayacağının öngörüldüğünü belirtti.

Arıcılık, tarım ve kırsal kalkınma

Kacır, arıcılığı profesyonelleştiren projeleri anlattı:

"Şırnak Bal Kümesi Geliştirme Merkezi Projesi ile arıcılarımıza petek, mum, arı yemi, ana arı ve kovan gibi temel girdilere uygun şartlarda erişim sağlayan; üretimi ve katma değeri yükselten modern bir merkezi hayata geçirdik. Merkezimizi bal paketleme hattı ve arı hastalıkları laboratuvarıyla donatarak, kaliteyi ve izlenebilirliği güvence altına aldık. Şırnak Kırsalda Üretim ve İstihdam için Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi’yle de arıcılık yapan 200 üreticimize 5 bin arılı kovan, 5 bin boş kovan, 10 bin kilogram temel petek, 5 bin kilogram yem ve koruyucu ekipman teslim ettik."

Kacır ayrıca Jirki kilimi, bağcılık ve seracılık alanlarındaki projelerin sürdüğünü belirtti.

Enerji, madencilik ve bölgesel gelir

Gabar sahalarındaki petrol üretiminin bölge gelirine etkisini aktaran Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Biliyorsunuz Gabar’da Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında petrol üretimi günlük 80 bin varili aştı. Bunun sosyal ve ekonomik yansımalarını da görmeye başladık. Geçtiğimiz yıl kişi başına gelirde bölge illeri içinde en yüksek artışı yüzde 45 ile Şırnak kaydetti. Yer altı kaynaklarından bazaltın işlenerek endüstriye kazandırılmasını sağlayacak, katma değer ve ürün çeşitliliğini arttıracağız."

Gençlik, bilim ve teknoloji

Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyesi ve kurulacak bilim merkeziyle gençlerin teknolojiye hazırlanacağını söyledi:

"Elbette Şırnak’ın pırıl pırıl çocuklarını, gençlerini unutmuyor, üreten ve düşünen bir nesil olmaları yolunda adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla Şırnak’ta Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk ve 11 yaşından itibaren Şırnak’ın özel yetenekli çocuklarını Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nda geleceğe hazırlıyoruz. Onlara 11 yaşından itibaren robotik öğretiyoruz, yazılım öğretiyoruz, siber güvenlik öğretiyoruz, yapay zeka öğretiyoruz, tasarım düşüncesi öğretiyoruz. İstiyoruz ki onlar bayrağımızı çok daha yükseklere taşısınlar".

Konuşmasını "Terörsüz Türkiye ile bu topraklar daha da bereketlenecek, kazanan bölgemiz, kazanan Türkiye olacak" sözleriyle tamamlayan Kacır, yeni yatırımların Şırnak’a hayırlı olmasını diledi.

