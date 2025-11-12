Bakan Kacır’tan Şehit Astsubay Burak İbbiği’nin Ailesine Taziye Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, C130 kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin ailesine taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:15
Bakan Kacır'dan Şehit Astsubay Burak İbbiği'nin Ailesine Taziye Ziyareti

Bakan Kacır’tan şehit ailesine taziye ziyareti

Çorum'da taziye, Kayseri üssünden şehit düşen asker anıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun annesinin cenaze törenine katılmak üzere geldiği Çorum’da, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görevliyken şehit düşen Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için Bakan Kacır, aileye taziyelerini iletti ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI'NIN ŞEHİT EVİNE GELMESİNDEN GÖRÜNTÜ

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI'NIN ŞEHİT EVİNE GELMESİNDEN GÖRÜNTÜ

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI'NIN ŞEHİT EVİNE GELMESİNDEN GÖRÜNTÜ

